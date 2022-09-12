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    Пожар в двух лесничествах локализовали в ВКО

    12 Сентября 2022, 20:58

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на территории КГУ «Зыряновского лесного хозяйства» и «Быковского лесничества», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «1 2 сентября в 18 часов 00 минут огонь, охвативший кустарник и траву в районе Алтай, локализован на предварительной площади 3800 га на территории КГУ «Зыряновского лесного хозяйства» и «Быковского лесничества»,- сообщила пресс-службу ДЧС.

    С пожаром боролись огнеборцы ДЧС ВКО, местные исполнительные органы, лесники, «Казавиалесоохрана». Сложность в борьбе с огнем представляла труднодоступная горная местность. Дополнительно были задействованы два вертолета.


    Фото: www.instagram.com/shygysqaz_tjd

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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