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Пожар в двух лесничествах локализовали в ВКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Сентября 2022, 20:58
Пожар в двух лесничествах локализовали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на территории КГУ «Зыряновского лесного хозяйства» и «Быковского лесничества», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«1 2 сентября в 18 часов 00 минут огонь, охвативший кустарник и траву в районе Алтай, локализован на предварительной площади 3800 га на территории КГУ «Зыряновского лесного хозяйства» и «Быковского лесничества»,- сообщила пресс-службу ДЧС.

С пожаром боролись огнеборцы ДЧС ВКО, местные исполнительные органы, лесники, «Казавиалесоохрана». Сложность в борьбе с огнем представляла труднодоступная горная местность. Дополнительно были задействованы два вертолета.


Фото: www.instagram.com/shygysqaz_tjd

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