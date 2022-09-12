Пожар в двух лесничествах локализовали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на территории КГУ «Зыряновского лесного хозяйства» и «Быковского лесничества», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«1 2 сентября в 18 часов 00 минут огонь, охвативший кустарник и траву в районе Алтай, локализован на предварительной площади 3800 га на территории КГУ «Зыряновского лесного хозяйства» и «Быковского лесничества»,- сообщила пресс-службу ДЧС.

С пожаром боролись огнеборцы ДЧС ВКО, местные исполнительные органы, лесники, «Казавиалесоохрана». Сложность в борьбе с огнем представляла труднодоступная горная местность. Дополнительно были задействованы два вертолета.

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