Пожар в больнице в Южной Корее: двое погибли, десятки раненых

СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ – Два человека погибли и еще 28 получили ранения в результате пожара в больнице в юго-западном регионе Южной Кореи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

По данным агентства, пожар произошел в больнице в уезде Кохын, в 473 километрах к югу от Сеула, в 3:34 утра. Он был потушен в 6:01 утра. После инцидента восемь из 28 человек находятся в тяжелом состоянии.

Тела двух жертв пожара были обнаружены на лестнице между вторым и третьим этажами. Они надышались дымом, пока пытались выбраться из здания.

Все пострадавшие были распределены по близлежащим больницам.

По словам очевидцев, пожар возник на первом этаже между терапевтическим отделением и отделением ортопедии. Начальник местной пожарной службы заявил, что пожар, по-видимому, был вызван проблемой с электричеством.

На момент пожара в больнице находилось 86 человек, в том числе 69 зарегистрированных пациентов и семь медсестер.

Двадцать из них успели выбраться из здания через дверь первого этажа самостоятельно, но остальным пришлось бежать на пятый этаж и на крышу. Позже они были эвакуированы из здания пожарными.