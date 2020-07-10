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    Пожар в больнице в Южной Корее: двое погибли, десятки раненых

    10 Июля 2020, 11:44

    СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ – Два человека погибли и еще 28 получили ранения в результате пожара в больнице в юго-западном регионе Южной Кореи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    По данным агентства, пожар произошел в больнице в уезде Кохын, в 473 километрах к югу от Сеула, в 3:34 утра. Он был потушен в 6:01 утра. После инцидента восемь из 28 человек находятся в тяжелом состоянии.

    Тела двух жертв пожара были обнаружены на лестнице между вторым и третьим этажами. Они надышались дымом, пока пытались выбраться из здания.

    Все пострадавшие были распределены по близлежащим больницам.

    По словам очевидцев, пожар возник на первом этаже между терапевтическим отделением и отделением ортопедии. Начальник местной пожарной службы заявил, что пожар, по-видимому, был вызван проблемой с электричеством.

    На момент пожара в больнице находилось 86 человек, в том числе 69 зарегистрированных пациентов и семь медсестер.

    Двадцать из них успели выбраться из здания через дверь первого этажа самостоятельно, но остальным пришлось бежать на пятый этаж и на крышу. Позже они были эвакуированы из здания пожарными.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Корея
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