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    Пожар в Баянаульском национальном парке локализовали

    15 Июля 2023, 13:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Огонь перешел на территорию Долбинского лесничества и охватил там площадь 20 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «14 июля в 12:45 в 20 километрах от села Кызылтау на открытой территории произошло возгорание сухой травы. По информации местных исполнительных органов, ориентировочная площадь возгорания составляет 800 га. Огонь перешел на территорию Долбинского лесничества и охватил там площадь 20 га», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В тушении пожара участвуют 130 человек и 35 единиц техники ДЧС области, лесного хозяйства, добровольных противопожарных формирований и местных исполнительных органов.

    Напомним, 14 июля произошло возгорание сухой травы на площади ориентировочно 500 га с переходом огня на территорию Баянаульского нацпарка. Дополнительно из Павлодара направили колонну ДЧС (17 человек личного состава и 5 единиц техсредств).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Происшествия Регионы Казахстана Пожар ДЧС
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