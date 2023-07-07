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    Пожар в Асубулакском лесном хозяйстве полностью ликвидирован

    7 Июля 2023, 20:15

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Загорание произошло в труднодоступной горной, скальной местности, что сильно осложняло тушение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    7 июля в 17:05 часов ликвидировано загорание травы и кустарников в горах на территории Асубулакского лесного хозяйства Уланского района на предварительной площади 20 га.

    Загорание произошло в труднодоступной горной, скальной местности, что сильно осложняло тушение.

    Совместными усилиями лесников, пожарных, местных исполнительных органов и авиаподразделений загорание полностью потушено. Всего в ликвидации пожара было задействовано более 250 человек, 26 единиц техники, 5 вертолетов АО «Казавиаспас», Министерства обороны, Авиаподразделения ВКО, Казавиалесоохраны.

    С момента возникновения пожара до локализации вертолетами с помощью водосливных устройств совершено 125 сбросов воды.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Пожар ДЧС
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