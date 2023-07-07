Пожар в Асубулакском лесном хозяйстве полностью ликвидирован

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Загорание произошло в труднодоступной горной, скальной местности, что сильно осложняло тушение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

7 июля в 17:05 часов ликвидировано загорание травы и кустарников в горах на территории Асубулакского лесного хозяйства Уланского района на предварительной площади 20 га.

Загорание произошло в труднодоступной горной, скальной местности, что сильно осложняло тушение.

Совместными усилиями лесников, пожарных, местных исполнительных органов и авиаподразделений загорание полностью потушено. Всего в ликвидации пожара было задействовано более 250 человек, 26 единиц техники, 5 вертолетов АО «Казавиаспас», Министерства обороны, Авиаподразделения ВКО, Казавиалесоохраны.

С момента возникновения пожара до локализации вертолетами с помощью водосливных устройств совершено 125 сбросов воды.