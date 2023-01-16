Пожар в Аманкарагайском лесу: тракториста осудили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Аулиекольском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении тракториста Александра Репейко, из-за необдуманных действий которого пострадал лес в Аманкарагае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мужчина предстал перед судом по двум статьям: за уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, повлекшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб (статья 204 часть 2 УК), а также уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, как входящих, так и не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с источником повышенной опасности, причинивших крупный ущерб (статья 341 часть 1 УК).

По материалам дела, 2 сентября 2022 года лесозаготовитель в поселке Баганалы Аулиекольского района Костанайской области обратился к Александру Репейко, управлявшему колесным трактором марки «МТЗ-82», с просьбой отвезти за вознаграждение вагончик на выдел квартала №22 Басаманского лесного хозяйства, где первый производил лесозаготовительные работы. Александр Репейко эксплуатировал вышеуказанный трактор без искрогасителя и с неисправной цилиндропоршневой группой.

«Зная, что длительное время стоит жаркая сухая погода и дует порывистый ветер, Александр Репейко не принял меры к установке предоставленного ему искрогасителя. В тот же день он, зацепив к трактору вагончик, выехал по главной дороге в направлении квартала №22 без каких-либо препятствий со стороны работников и директора КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства», а через некоторое время он выехал обратно в сторону поселка Баганалы, буксируя вагончик. При движении по песчаной и пересеченной дороге от выброса искр выхлопной системы двигателя внутреннего сгорания трактора произошел пожар, который охватил территорию КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства», КГУ «Семиозерное учреждение лесного хозяйства» и населенных пунктов Аулиекольского района – села Аманкарагай и Озерное, причинив крупный и особо крупный ущербы государству, физическим и юридическим лицам», - сообщает областной суд.

В ходе пожара уничтожено свыше 39,7 тысяч гектаров лесных и нелесных угодий на общую сумму 18 774 283 323,73 тенге, причинив крупный ущерб государству.

Как сообщалось ранее, в результате пожара сгорели и повреждены 91 жилой дом, имущество 4 объектов малого бизнеса, имущество 5 крестьянских хозяйств, 33 двора с хозяйственными постройками, 20 единиц автотранспорта, сельскохозяйственной и спецтехники, 122 головы скота. Все это на общую сумму 642 114 735 тенге, на возмещение которых и борьбу с пожаром государство потратило 2 680 640 278 тенге бюджетных средств.

В суде пояснили, что дело поступило с процессуальным соглашением о признании вины, которое подсудимый заключил с прокурором. В процессуальном соглашении прокурор просил признать виновным подсудимого по ст.ст.204 ч.2, 341 ч.1 УК и назначить наказание с применением ст.58 ч.2 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 1 года лишения свободы.

«Подсудимый полностью признал вину и поддержал процессуальное соглашение в полном объеме. Суд установил, что процессуальное соглашение соответствует волеизъявлению сторон: прокурора, представителей потерпевших, подсудимого и защитника. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Репейко, полное признание вины, чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию уголовного правонарушения. Александру Репейко приговорили к году лишения свободы», - сообщили в областном суде.

Гражданский иск по делу не заявлен. Приговор вступил в законную силу.



