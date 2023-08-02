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    Пожар в Алматы: по факту гибели человека заведено уголовное дело

    2 Августа 2023, 13:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По факту пожара в Алматы, унесшего жизнь человека, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил и.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уголовные дела возбуждены по факту нарушения правил пожарной безопасности и по факту гибели человека на пожаре. В данное время прокуратурой города создана межведомственная оперативная группа, куда в состав вошли наши дознаватели. В настоящее время назначены пожарно-технические экспертизы и ряд других экспертиз. Причины пожара устанавливаются», - сказал Ерлан Алибеков на брифинге в Алматы.

    Напомним, вчера в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент в Алматы загорелась квартира. 43 человека пострадали. 12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Их состояние стабильное.

    Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Некоторым жителям ЖК медицинская помощь оказывалась на месте происшествия.

    Ранее Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, в котором произошло возгорание. По его словам, люди не должны были прыгать из окон.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Алматы Происшествия Пожар ДЧС
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