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Пожар в Актобе: названа причина смерти двух детей

26 Декабря 2018 00:01 127
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Пожар в Актобе: названа причина смерти двух детей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ -  Названа предварительная причина смерти двух детей в пожаре в Актобе,  передает корреспондент МИА  «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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Как сообщалось, пожар произошел сегодня в многоэтажном доме в 12-м микрорайоне.

По данным ДЧС Актюбинской области, было эвакуировано 95 человек, спасены 30. При этом на месте возгорания были обнаружены тела детей без признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, причиной гибели стало отравление угарным газом. Дети находились дома без присмотра взрослых.

Органами внутренних дел проводится досудебное расследование. Причины возгорания будут установлены по результатам экспертизы.

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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