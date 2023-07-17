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    Пожар уничтожил сотни домов в портовом городе ЮАР

    17 Июля 2023, 13:35

    ДУРБАН. КАЗИНФОРМ - Сотни домов были уничтожены пожаром в бедном районе южноафриканского портового города Дурбан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Известно, что один человек погиб в результате пожара, охватившего поселение на Кеннеди-роуд рано утром в воскресенье, но есть опасения, что могут быть найдены и другие жертвы.

    На видеозаписях видны среди тлеющих обломков искривленные остатки листов гофрированного железа, из которых строились хижины.

    Видно, как люди пытаются спасти свои вещи.

    Причина пожара пока неизвестна. Однако некоторые очевидцы говорят, что пожар начался в результате ссоры двух людей в нетрезвом состоянии.

    Представитель Южноафриканского Красного Креста назвал произошедшее бедствием и подсчитал, что около 1 000 лачуг могли быть разрушены, в результате чего около 3 000 человек остались без крышей над головой.

    Сотрудники Красного Креста раздавали пострадавшим горячее питание, матрасы и одеяла, призывая общественность сделать больше пожертвований.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Африка Мировые новости Пожар
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