Пожар тушат в районе Атырауской ТЭЦ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Со стороны южной окраины города Атырау, где находится промышленная зона - Атырауской нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ - поднялись клубы чёрного дыма. Фото и видео моментально разлетелось по социальным сетям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в районе ТЭЦ в 14 часов по местному времени. Загорелась кровля одного из зданий. В 15:03 возгорание было локализовано. Тушение продолжается.

Более подробную информацию пресс-служба ДЧС пообещала дать позже.