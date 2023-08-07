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    Пожар тушат в районе Атырауской ТЭЦ

    7 Августа 2023, 17:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Со стороны южной окраины города Атырау, где находится промышленная зона - Атырауской нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ - поднялись клубы чёрного дыма. Фото и видео моментально разлетелось по социальным сетям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в районе ТЭЦ в 14 часов по местному времени. Загорелась кровля одного из зданий. В 15:03 возгорание было локализовано. Тушение продолжается.

    Более подробную информацию пресс-служба ДЧС пообещала дать позже.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МЧС Пожар
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