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    Пожар тушат в популярной зоне отдыха Жамбылской области

    21 Мая 2023, 01:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Возгорание зоны отдыха произошло в Меркенском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вечером 20 мая в 21:56 произошел пожар в зоне отдыха «Туран», находящейся в Меркенском районе, в 14 километрах от райцентра села Мерке. На территории зоны отдыха зафиксирован пожар четырех деревянных расположенных рядом одноэтажных зданий. Это административное здание, кафе и два гостевых дома», - сообщила руководитель пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева.

    На данный момент площадь пожара устанавливается.

    Локализация пламени зафиксирована в 00:13 часов.

    На месте происшествия работают 37 сотрудников департамента по ЧС Жамбылской области, задействовано 12 единиц техники, уточнили в ведомстве.

    Круглогодичная зона отдыха «Tуран» расположена у подножия Кыргызского Алатау, в живописном Меркенском ущелье, на высоте 750 метров над уровнем моря, у горной речки Меркенки.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Пожар
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