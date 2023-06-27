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    Пожар тушат в лесничестве в Восточном Казахстане

    27 Июня 2023, 12:24

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане ликвидируют загорание на территории Приморского лесничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    26 июня на территории КГУ «Асубулакское лесное хозяйство» произошло загорание сухой травы и кустарников на предварительной площади 5 га. Вертолет МИ-8 осуществил доставку десанта и воды.

    Внутри горельника тушат отдельные дымоточки 126 человек от лесников, ДЧС ВКО и МИО, 18 единиц техники.

    Тушение осложнено труднодоступной горной, скалистой местностью. Угрозы населенным пунктам нет.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Пожар
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