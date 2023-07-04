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    Пожар тушат в лесничестве в Павлодарской области

    4 Июля 2023, 20:21

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 4 июля, в 15.28 часов в Щербактинском районе, в лесничестве «Ертіс-Орманы», произошло загорание сухих деревьев на общей площади 1,4 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

    Лесники оперативно передали информацию сотрудникам ДЧС по каналу внутренней связи, служба пожаротушения незамедлительно выехала на место ЧС.

    «На месте сотрудникам лесничества оказывают содействие личный состав и техника департамента по ЧС Павлодарской области. Слаженной работой пожарных и сотрудников лесхоза пожар удалось локализовать в 18:05 часов. Угрозы распространения нет. Тушение продолжается», - говорится в сообщении ДЧС.

    Сотрудники ДЧС настоятельно рекомендуют во время пожароопасного периода в лесу соблюдать правила безопасности, чтобы минимизировать риск возникновения пожара.

    Ранее сообщалось, что крупный пожар тушат в Абайской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Происшествия Пожар Павлодар
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