Пожар тушат в лесничестве в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 4 июля, в 15.28 часов в Щербактинском районе, в лесничестве «Ертіс-Орманы», произошло загорание сухих деревьев на общей площади 1,4 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

Лесники оперативно передали информацию сотрудникам ДЧС по каналу внутренней связи, служба пожаротушения незамедлительно выехала на место ЧС.

«На месте сотрудникам лесничества оказывают содействие личный состав и техника департамента по ЧС Павлодарской области. Слаженной работой пожарных и сотрудников лесхоза пожар удалось локализовать в 18:05 часов. Угрозы распространения нет. Тушение продолжается», - говорится в сообщении ДЧС.

Сотрудники ДЧС настоятельно рекомендуют во время пожароопасного периода в лесу соблюдать правила безопасности, чтобы минимизировать риск возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что крупный пожар тушат в Абайской области.