Пожар тушат в горной местности в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжается тушение природного пожара на территории горного массива в Талдинском сельском округе Шетского района с переходом огня на лесные околки 4-х кварталов КГУ «Актогайское хозяйство по охране лесов» на площади 33,9 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«Общая площадь горения предварительно составляет 150 га, из них потушено 110-120 га. Тушение продолжается на 6-ти отдельных очагах на площади 20-30 га и осложнено сложным горным рельефом, наличием густого сухостоя в околках, повышенной температурой воздуха и ветром. К тушению пожара сегодня привлечен вертолет АО «Казавиаспас» с водосливным устройством, которым совершено 24 сброса воды объемом 72 тонны», - сообщает ДЧС.

Всего в ликвидации пожара задействованы 114 человек и 20 единиц техники подразделений ДЧС, Актогайского хозяйства по охране лесов и животного мира, добровольных противопожарных формирований и местных исполнительных органов.

Дополнительно к месту пожара направлены 22 человека и 5 единиц техники ДЧС Карагандинской области.

Кроме того, сегодня на территории Карагандинской области зарегистрированы 3 степных загорания на территориях Осакаровского и Бухар-Жырауского районов, которые были ликвидированы силами ДЧС и добровольных противопожарных формирований.

Как отметили в ведомстве, основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение с огнем, разведение костров, грозовые разряды, неисправные искрогасители сельскохозяйственной техники. Установившаяся жаркая и ветреная погода без осадков способствует росту количества природных пожаров.

ДЧС призывает население во время нахождения на природе быть очень внимательными: не бросать непогашенные окурки, спички, не оставлять непотушенные костры, а так же битое стекло.

Лица, привлекаемые к полевым работам должны быть проинструктированы об основных мерах пожарной безопасности в лесостепных массивах, технику необходимо оборудовать исправными искрогасителями.

В целях недопущения перехода степных пожаров, прилегающих к лесной зоне, а так же к населённым пунктам необходимо проведение опашки.