Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пожар тушат на территории Коргалжынского заповедника

    14 Июля 2023, 11:15

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Продолжается тушение загорания камыша на территории государственного национального природного парка «Коргалжынский заповедник» в 35 км от села Шалкар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

    По данным ДЧС, открытого горения не наблюдается, происходит тление отдельными очагами.

    По информации лесхоза предварительная площадь загорания составила 25 га.

    В тушении задействованы силы и средства департамента по ЧС и лесхоза.

    Для тушения пожара также привлечен вертолет Казавиаспас. С момента тушения загорания осуществлено 20 сбросов воды объемом 60 тонн.

    Ранее сообщалось, что в 15 км от села Кайнар района Биржан Сал загорелся сухостой на площади 500 га.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Акмолинская область Происшествия Пожар ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Крысиный яд на кухне, плесень и жуткая вонь или как отдыхают дети в Боровом
    Природный парк и кладбище загорелись в Таразе
    Инвалида из задымленной квартиры спасли полицейские Костанайской области
    Внедорожник полностью сгорел на автосервисе в Караганде
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Астанчан просят закрывать по ночам окна