Пожар тушат на территории Коргалжынского заповедника

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Продолжается тушение загорания камыша на территории государственного национального природного парка «Коргалжынский заповедник» в 35 км от села Шалкар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

По данным ДЧС, открытого горения не наблюдается, происходит тление отдельными очагами.

По информации лесхоза предварительная площадь загорания составила 25 га.

В тушении задействованы силы и средства департамента по ЧС и лесхоза.

Для тушения пожара также привлечен вертолет Казавиаспас. С момента тушения загорания осуществлено 20 сбросов воды объемом 60 тонн.

Ранее сообщалось, что в 15 км от села Кайнар района Биржан Сал загорелся сухостой на площади 500 га.