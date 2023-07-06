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    Пожар разгорелся в Баянаульском заповеднике

    6 Июля 2023, 21:59

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Силы огнеборцев брошены на тушение пожара в Баянаульском заповеднике в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области. .

    «6 июля 2023 года в 16.10 часов на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Баянаульском районе, на территории Баянаульского государственного национального природного парка на открытой территории произошло загорание сухой травы и кустарников на ориентировочной площади 2 га. В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС: 6 сотрудников и 1 единица техники, а также лесхоза: 23 человека, 7 единиц техники, 1 авиаборт», - сообщили в ДЧС.

    В ведомстве также проинформировали, что тушение затрудняют погодные условия - сильный ветер.

    «Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет. Выявлена предварительная причина загорания - грозовой разряд», - добавили в ДЧС.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область МЧС Пожар
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