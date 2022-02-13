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    Пожар произошел в здании полиции в Алматинской области

    13 Февраля 2022, 11:14

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В одном из служебных кабинетов административного здания полиции Талгарского района произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в сети . В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что возгорание произошло 12 февраля около 14:55 часов.

    «Пожар локализован в течение 25 минут силами расчетов местной противопожарной службы, оперативно прибывших на место происшествия. Жертв и пострадавших не имеется. Дальнейшее распространения огня не допущено. Служебная документация не повреждена», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Последствия пожара устраняются в рабочем порядке.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Видео МВД РК Пожар
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