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    Пожар произошел в столичном жилом комплексе «Barys City»

    4 Декабря 2022, 10:42

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в столичном жилом комплексе «Barys City». Загорелая балкон на втором этаже квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе столичного ДЧС сообщили о том, что сегодня в 08: 28 часов в Службу пожаротушения поступило сообщение о пожаре на проспекте Туран 46 а, ЖК «Barys City». К моменту прибытия пожарных было установлено, что горит балкон на втором этаже в квартире.

    «Было сильное задымление. Оперативными и слаженными действиями спасатели приступили к эвакуации жителей, эвакуировали 16 человек из них 6 детей. В 09: 10 часов пожар ликвидирован, жертв нет. Площадь пожара составила 20 кв.м. На тушение пожара было задействовано 12 сотрудников и 3 единицы техники», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС Астаны.

    Напомним, один из крупных пожаров произошел 16 ноября в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек. Один из пожарных Аскар Забикулин помог жителям, но сам получил сильные ожоги и скончался в больнице. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении столичных пожарных государственными наградами Республики Казахстан, которые проявили мужество и спасли жизни нескольких человек. Одной из улиц Астаны присвоят имя Аскара Забикулина.

    Фото: ДЧС Астаны.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана МЧС Пожар
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