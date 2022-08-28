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    Пожар произошел в районе Первомайских прудов близ Алматы

    28 Августа 2022 16:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сухостой загорелся в промзоне в районе Первомайских прудов в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматинской области, сообщение о загорании сухостоя в промзоне поступило в 13:33 часов.

    «На место загорания были направлены силы и средства по второму рангу вызова пожарной части №9 села Боралдай - 5 сотрудников и две единицы техники, пожарной части №8 села Отеген батыр - 6 сотрудников и две единицы техники, специализированной пожарной части №3 и пожарной части №19 города Алматы - 8 сотрудников две единицы техники. В 15:28 пожар локализован», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.



    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Общество Пожар
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