Пожар произошел в районе Первомайских прудов близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сухостой загорелся в промзоне в районе Первомайских прудов в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, сообщение о загорании сухостоя в промзоне поступило в 13:33 часов.

«На место загорания были направлены силы и средства по второму рангу вызова пожарной части №9 села Боралдай - 5 сотрудников и две единицы техники, пожарной части №8 села Отеген батыр - 6 сотрудников и две единицы техники, специализированной пожарной части №3 и пожарной части №19 города Алматы - 8 сотрудников две единицы техники. В 15:28 пожар локализован», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.









Кадр из видео

