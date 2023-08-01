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    Пожар произошёл в многоэтажке в Алматы

    1 Августа 2023, 18:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Квартира загорелась в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    1 августа в 17:10 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 54.

    «По прибытии через 6 минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-ти этажного жилого дома. Происходит горение электрических кабелей в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей. На месте пожара развернуты пожарные автолестницы, проводится спасение и эвакуация людей», - сообщили в ДЧС Алматы.

    На месте задействовано 50 человек и 14 единиц техники.

    «Площадь пожара уточняется. С верхлежащих этажей проводится эвакуация и спасение людей. Силами ДЧС предварительно по лестничному маршу эвакуировано 250-300 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. Тушение продолжается», - добавили в департаменте.

    Сообщается, что тушение пожара значительно осложнялось заставленными частными автомобилями.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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