27 Июня 2022 17:20

Пожар произошел в многоэтажке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в квартире на девятом этаже в доме по улице Кунаева, эвакуировано восемь человек, из них трое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, 27 июня в 13:50 пожарные расчеты выехали на сообщение о загорании в многоэтажном доме Медеуского района, по ул. Кунаева, 62.

«По прибытии через шесть минут обнаружено горение бытового обихода на балконе, расположенного на девятом этаже девятиэтажного жилого дома на площади 4 кв. м. Незамедлительно из смежных квартир эвакуировали восемь человек, из них трое детей. Принятыми мерами загорание локализовано в 14:08 и ликвидировано в 14:16», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

ДЧС просит не захламлять вещами балконы и эвакуационные выходы, не пользоваться открытым огнем и неисправным электрическим оборудованием.

Сегодня утром в Алматы также горело двухэтажное кафе.