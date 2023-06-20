Пожар произошел в крупном развлекательном парке Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В результате сильного пожара в крупнейшем тематическом парке развлечений в Германии Europa-Park в небо поднялся густой столб черного дыма, который был виден за много миль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

По сообщению полиции города, на место прибыли пожарные.

«Все посетители парка спешно его покидают. Информации о пострадавших на данный момент нет», - информирует полиция Оффенбурга.

Газета Badische Zeitung сообщает, что пожар произошел в той части парка, которая оформлена в испанском стиле.

Europa-Park - популярное туристическое направление, которое в прошлом году привлекло более 6 миллионов посетителей, в основном из Германии, Франции и Швейцарии. В нем есть тематические участки, оформленные в стиле европейских стран.