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    Пожар произошел в индустриальной зоне «Оңтүстік»

    15 Января 2023, 13:47

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ -Пожар произошел в Индустриальной зоне «Оңтүстік» на территории «ТОО Бумпром» по переработке макулатуры в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    15 января в 10.47 часов на пульт управления «101» поступила информация о пожаре в Енбекшинском районе по улице Капал батыра. Прибывшие первые пожарные подразделения установили, что пожар произошел в Индустриальной зоне «Оңтүстік» на территории «ТОО Бумпром» по переработке макулатуры.

    «Горел отдельностоящий цех, по предварительным данным общая площадь которого составляет 60 х 20 кв.м. Здание одноэтажное, отопление автономное, внутри находится 3 тонны макулатуры, происходит горение остатков картона. Площадь пожара 200 кв.м. Пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 12.37 часов, ликвидирован в 13.18 часов», - сообщили подробности в МЧС.

    В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС г.Шымкент.

    Фото: пресс-служба МЧС РК
    Происшествия Шымкент МЧС Пожар
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