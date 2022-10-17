Пожар произошел в горах близ Алматы

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Травостой загорелся вблизи дачного округа Коклайсай Райымбекского сельского округа Карасайского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о загорании травостоя вблизи дачного округа поступило 17 октября в 10:00 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области. На место вызова незамедлительно были направлены 12 сотрудников и три единицы техники департамента, а также 20 работников и четыре единицы техники Иле-Алатауского национального природного парка.

«По прибытию на место вызова в 10:39 (расстояние от пожарной части 30 км) было установлено, что произошло загорание травостоя на склоне горы ориентировочно на площади 10 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Работа по тушению загорания вблизи дачного округа Коклайсай Райымбекского сельского округа Карасайского района продолжается», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Видео пожара появилось в сети.





Кадр из видео

