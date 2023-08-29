Пожар произошел снова в микрорайоне Аккент в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел снова в микрорайоне Аккент в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«В 19:29 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в одном из девятиэтажных жилых домов микрорайона Аккент Алатауского района города Алматы в кухонном помещении квартиры на 5-м этаже произошло возгорание вытяжки на площади 0,8 кв.м. В 19:49 часов загорание ликвидировано. Пострадавших нет. Ранг пожара № 2 не подтвердился. ДЧС города Алматы призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, 1 августа средства ДЧС города Алматы были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 54. По прибытии обнаружено горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-этажного жилого дома, а также горение электрических кабелей в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей.

В соцсетях распространялось видео, как в ходе пожара жильцы выбрасывают детей из окон на маты. Силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 250-300 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. 43 человека пострадали, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.