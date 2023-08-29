Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пожар произошел снова в микрорайоне Аккент в Алматы

    29 Августа 2023, 20:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел снова в микрорайоне Аккент в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    «В 19:29 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в одном из девятиэтажных жилых домов микрорайона Аккент Алатауского района города Алматы в кухонном помещении квартиры на 5-м этаже произошло возгорание вытяжки на площади 0,8 кв.м. В 19:49 часов загорание ликвидировано. Пострадавших нет. Ранг пожара № 2 не подтвердился. ДЧС города Алматы призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

    Напомним, 1 августа средства ДЧС города Алматы были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 54. По прибытии обнаружено горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-этажного жилого дома, а также горение электрических кабелей в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей.

    В соцсетях распространялось видео, как в ходе пожара жильцы выбрасывают детей из окон на маты. Силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 250-300 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. 43 человека пострадали, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Происшествия МЧС Пожар ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рука двухлетнего ребенка застряла в электромясорубке в Шымкенте
    Пожарные спасли мужчину из дымящейся многоэтажки в Алматы
    Камаз снес ограждение на дамбе в Петропавловске
    Бауыржан Сыздыков назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков