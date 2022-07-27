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    Пожар произошел недалеко от станции Чемолган в Алматинской области

    27 Июля 2022, 17:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В селе Жибек жолы Карасайского района по улице Сырыма Датулы произошло возгорание кровли бани, автомойки и кафе под одной крышей на общей площади 984 кв.м., передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео пожара возле железнодорожных путей, появилось в Сети.

    В ДЧС Алматинской области проинформировали, что сообщение о возгорании одноэтажного здания поступило в 14:11.

    «На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу вызова. В тушении огня были задействованы 20 сотрудников и 5 единиц техники. В 15:00 пожар был локализован, в 15:15 ликвидирован», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Для выяснения причин пожара на место происшествия была направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория департамента по ЧС. Жертв и пострадавших нет.

    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Видео МЧС Пожар
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