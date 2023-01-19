Пожар произошел на заброшенном химзаводе в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Около одного из резервуаров объемом 400 кубометров на территории 64 квадратных метров воспламенилось моторное масло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, 19 января 2023 года в 15:19 поступило сообщение о задымлении на территории бывшего химзавода. Около одного из резервуаров объемом 400 кубометров на территории 64 квадратных метров воспламенилось моторное масло. На территории ТОО «Petro Export», которое находится на неработающем химическом заводе, рядом есть еще один резервуар объемом также в 400 кубометров.

На месте происшествия работали 16 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и 5 единиц техники. Распространение огня на резервуары удалось избежать.



