Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пожар произошел на территории спецЦОНа в Усть-Каменогорске

    27 Июня 2023, 14:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Усть-Каменогорске произошел пожар в районе спецЦОНа. В целях безопасности центр обслуживания населения временно приостановил работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    Сегодня на территории центра обслуживания населения на Гавани произошел пожар. Огонь охватил складское помещение и кровлю автоцона. Возгорание уже потушили, сейчас на месте разбирают завалы.

    «Для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников было принято решение временно приостановить работу спецЦОНа. Дополнительно сообщаем, что все техническое оборудование и архивные документы были вывезены из здания. Никаких повреждений не было. О восстановлении работоспособности спецЦОНа будет сообщено дополнительно, — прокомментировали ситуацию в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четыре человека утонули на водоемах страны за сутки
    41 дерево упало из-за непогоды в Павлодаре
    Более 6 тысяч кубометров воды откачали возле одного из домов Павлодара
    Авиатехнику МЧС привлекут для тушения возгорания камыша в Атырауской области
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне