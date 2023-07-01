Пожар произошел на территории «Семей орманы» в области Абай

БЕСКАРАГАЙ. КАЗИНФОРМ – Пожар на площади 1,2 гектар потушили на территории ГЛПР «Семей орманы» в Бескарагайском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

1 июля в 09:48 обнаружена дымовая точка на территории ГЛПР «Семей орманы» в Бескарагайском районе. Пожар локализовали и ликвидировали сотрудники Байдаулетовского лесничества Долонского филиала на общей площади 1,2 гектар.

В тушении участвовали 24 человека и 9 единиц техники лесного хозяйства.

По информации Байдаулетовского лесничества, привлечение сил и средств органов государственной противопожарной службы не потребовалось.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. Для тушения пожара привлекли вертолет.

Все 14 лесников погибли при пожаре в области Абай.