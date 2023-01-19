Пожар произошел на ТЭЦ в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В Риддере на ТЭЦ случился пожар. По информации АО «Риддер ТЭЦ», произошло возгорание в цехе топливоподачи, передает МИА «Казинформ».

«В данный момент все потушено, жертв, слава Богу, нет. Начаты работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена. Просим сохранять спокойствие», - говорится в сообщении президента АО «Риддер ТЭЦ» Аль-Таира Акбужанова, опубликованном на Риддерском городском портале.

По информации МЧС, в 09:15 пожар был потушен. Горела система подачи угля.



