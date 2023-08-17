Пожар произошел на рынке «Барлык» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на территорий рынка «Барлык», в недействующих киосках быстрого питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, 17 августа в 14:34 в Наурызбайском районе по улице Ташкентский тракт, на 17 км, на территорий рынка Барлык, в недействующих киосках быстрого питания произошло возгорание на площади 40 квадратных метров.

«В 14:55 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Ранее в Алматы горели склады в районе барахолки. Крупный пожар тогда тушили 120 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС.