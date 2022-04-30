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    Пожар произошел на мусорном полигоне в Мангистауской области

    30 Апреля 2022, 10:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар на мусорном полигоне в селе Баянды Мунайлинского района вспыхнул 30 апреля примерно в час ночи. В настоящее время основной пожар потушен. Площадь возгорания составила около 300 кв.м, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На место прибыли акимы Мунайлинского района и города Актау.

    «Была сделана земляная насыпь, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. Личный состав аварийно-спасательной службы Мунайлинского района и коллектив ГКП «Мангистау жылу» полностью мобилизованы. Работают 20 единиц спецтехники. Кроме того, в соответствии с поручением главы области, акимом Актау мобилизована дополнительная спецтехника», - сообщил аким Мунайлинского района Ержан Кумискали.

    На данный момент, по его словам, ситуация находится под контролем. Опасности для жизни людей нет.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Видео Мангистауская область Пожар
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