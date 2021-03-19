+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 419.17 EUR 500.57
RUB 5.69 CNY 64.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожар произошел на барахолке в Алматы

19 Марта 2021 15:15
Поделиться:
Пожар произошел на барахолке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на барахолке в Алматы. Видео появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Состояние младенца, которого сбил на мопеде курьер в Алматы, оценили врачи
Более 20 тысяч домов подключат к системе водоснабжения в Алматы в этом году Выставка отечественных ковров проходит в Алматы ЦГКБ Алматы стал госпиталем для больных коронавирусом

В пресс-службе ДЧС сообщили, что 19 марта в 14:51 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу по адресу Жетысуский район, шоссе Северное кольцо 7, рынок «Байсат».

«По прибытию через 3 минуты, в 14:54, обнаружено горение нескольких контейнеров. Для обеспечения проезда пожарной техники к месту пожара направлены эвакуаторы службы спасения «109», препятствия проезду создают заставленные частные автомобили. Поданы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача огнетушащих средств», - отметили в ДЧС.

Принятыми мерами по пожару за 45 минут достигнута локализация, в 15-39. Пожар ликвидирован в 15:53 часов. Жертв и пострадавших нет.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Бибинор Танельбаева
Бибинор Танельбаева
954-047
rusred@inform.kz

Архив