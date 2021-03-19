Пожар произошел на барахолке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на барахолке в Алматы. Видео появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС сообщили, что 19 марта в 14:51 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу по адресу Жетысуский район, шоссе Северное кольцо 7, рынок «Байсат».

«По прибытию через 3 минуты, в 14:54, обнаружено горение нескольких контейнеров. Для обеспечения проезда пожарной техники к месту пожара направлены эвакуаторы службы спасения «109», препятствия проезду создают заставленные частные автомобили. Поданы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача огнетушащих средств», - отметили в ДЧС.

Принятыми мерами по пожару за 45 минут достигнута локализация, в 15-39. Пожар ликвидирован в 15:53 часов. Жертв и пострадавших нет.