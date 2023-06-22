Пожар после взрыва в Шемонаихе ликвидирован

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар ликвидирован в 16 часов 16 минут. Предварительная площадь пожара составила 80 кв.м, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Двое пострадавших сотрудников объекта 1974 и 1975 г.р. с термическими ожогами доставлены в больницу.

Напомним, 22 июня в городе Шемонаиха на заправочной станции газовых баллонов по улице Украинская в результате взрыва начался пожар. Огнем уничтожено 5 единиц техники. В 14:44 пожар был локализован. Угрозы жилым домам и лесному фонду нет. На тушение было задействовано 5 пожарных автомобилей и 12 человек личного состава.