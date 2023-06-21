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    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя

    21 Июня 2023, 12:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Силы подразделений ДЧС, «Астана Орманы» проводят работы по проливке отдельных дымоточек внутри горельника, опашку и постоянное окарауливание мест пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    По информации ведомства, с начала тушения пожара авиацией осуществлено 149 сбросов воды, объемом 447 тонны.

    20 июня в 20:16 силы и средства ДЧС Карагандинской и Акмолинской областей уехали домой.

    Министр по ЧС Сырым Шарипханов поблагодарил огнеборцев с соседних регионов за оперативное реагирование и оказанную помощь столичным пожарным в тушении возгорания.

    На данный момент задействовано 34 человека, 8 единиц техники. На месте продолжает работать штаб пожаротушения. Акиматом города совместно с волонтерами организовано питание для участников тушения пожара.

    Напомним, сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной. Столицу накрыло дымом, Управление общественного здравоохранения Астаны обратилось к жителям столицы с просьбой воздержаться от выхода на улицу без необходимости. Пожар под Астаной локализован 21:09. Общая площадь пожара составила 80 га. Пострадавших нет, тушение продолжается.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Происшествия МЧС Пожар ДЧС
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