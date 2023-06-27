Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пожар охватил высотный дом в ОАЭ за считанные минуты

    27 Июня 2023, 11:00

    АДЖМАН. КАЗИНФОРМ - Огромный пожар охватил высотный жилой дом в городе Аджман в ОАЭ в ночь на понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Hindustan Times.

    Пожар вспыхнул в башне 02 комплекса Ajman One. Пламя охватил несколько этажей за считанные минуты.

    На место пожара сразу же прибыли пожарные, которым удалось взять под контроль и потушить пламя совместными усилиями с группами гражданской обороны и полиции. О пострадавших и жертвах не сообщается.

    Жители, эвакуированные из охваченного языками пламени здания, были доставлены в отели в Аджмане и Шардже на автобусах, предоставленных Управлением транспорта эмирата.

    На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как пожарные изо всех сил пытаются взять под контроль огонь, который распространяется на несколько этажей высотного комплекса.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Ближний Восток Видео Мировые новости ОАЭ Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    На побережье Каспия продолжают гореть 40 га тростников
    450 гектаров тростниковых зарослей горят на побережье Каспия
    Пожар ликвидировали в Курчумском районе ВКО
    Возгорание сухой травы на 2 тысячах га локализовали в области Улытау
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне