Пожар охватил высотный дом в ОАЭ за считанные минуты

АДЖМАН. КАЗИНФОРМ - Огромный пожар охватил высотный жилой дом в городе Аджман в ОАЭ в ночь на понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Hindustan Times.

Пожар вспыхнул в башне 02 комплекса Ajman One. Пламя охватил несколько этажей за считанные минуты.

На место пожара сразу же прибыли пожарные, которым удалось взять под контроль и потушить пламя совместными усилиями с группами гражданской обороны и полиции. О пострадавших и жертвах не сообщается.

Жители, эвакуированные из охваченного языками пламени здания, были доставлены в отели в Аджмане и Шардже на автобусах, предоставленных Управлением транспорта эмирата.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как пожарные изо всех сил пытаются взять под контроль огонь, который распространяется на несколько этажей высотного комплекса.