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    Пожар на железнодорожном вокзале в Алматы ликвидирован

    29 Ноября 2022, 15:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар, охвативший кровлю здания вокзала, ликвидирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «В 14:50 пожар ликвидирован, вокзал работает в штатном режиме, задержки поездов не было», - отметили в пресс-службе ведомства.

    Как сообщалось ранее, 29 ноября в 14:08 поступило сообщение о том, что в Алматы, в Жетысуском районе, пр.Абылайхана 1, в здании ЖД вокзала Алматы-2 происходит горение потолочного перекрытия в здании вокзала. На месте работают сотрудники ДЧС - 43 человека личного состава и 14 единиц техники. Произошло горение деревянной обрешетки кровли основного здания вокзала, люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет. В 14:30 пожар локализован», - проинформировали в МЧС.

    Уточненная площадь пожара здания ЖД Вокзал-2 в г.Алматы составила 30 кв.м.
    Алматы Происшествия
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