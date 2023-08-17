Пожар на угольной шахте в Карагандинской области: возбуждено уголовное дело

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, отделом полиции Шахтинска по факту произошедшего начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК, передает МИА «Казинформ».

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

На месте происшествия находится руководство департамента полиции Карагандинской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области области.

Напомним, сегодня, 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Работают сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о состоянии четырех пострадавших шахтеров.

Позже стало известно, что два шахтера погибли. Количество пострадавших возросло до 8 человек.