Пожар на туристическом теплоходе произошел на Иссык-Куле

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Возгорание произошло в машинном отделении туристического теплохода «Альбатрос», находившегося в километре от берега в районе села Комсомол Иссык-Кульской области, передает корреспондент со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По сообщению ведомства, экипаж теплохода своими силами потушил пожар до приезда пожарной службы. Для эвакуации 20 пассажиров, в том числе и детей, находящихся на борту, задействовали скутера и катера из ближайших пансионатов. По предварительной информации, пострадавших нет.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается причина пожара.