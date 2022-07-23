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    Пожар на туристическом теплоходе произошел на Иссык-Куле

    23 Июля 2022, 19:37

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Возгорание произошло в машинном отделении туристического теплохода «Альбатрос», находившегося в километре от берега в районе села Комсомол Иссык-Кульской области, передает корреспондент со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

    По сообщению ведомства, экипаж теплохода своими силами потушил пожар до приезда пожарной службы. Для эвакуации 20 пассажиров, в том числе и детей, находящихся на борту, задействовали скутера и катера из ближайших пансионатов. По предварительной информации, пострадавших нет.

    В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается причина пожара.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Происшествия Кыргызстан
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