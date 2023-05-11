Пожар на склоне горы в Медеу полностью не ликвидирован - ДЧС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар на склоне горы в Медеу, в результате которого погиб сотрудник ДЧС Алматы, локализован 8 мая, но полностью еще не ликвидирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Самат Асаинов на брифинге сообщил, что пожар был локализован 8 мая в 17:53. В настоящее время на территории Иле-Алатауского Нацпарка ведется окарауливание и распиливание поваленных деревьев с помощью бензопил, окапывание и увлажнение очагов тления с применением ранцевых аппаратов.

С 7 утра в этих работах задействованы 4 человека ДЧС, 35 сотрудников Медеуского филиала ГНПП «Иле-Алатау» с лопатами, ранцевыми огнетушителями, бензопилой, 15 работников «Казавиалесоохрана».

«Это гора Горельник, название само за себя говорит, она горит не первый раз. Если вы помните, в 2011 году там был шквальный ветер, там оказалось много поваленных деревьев, валежника, сухой травы, мха. Сейчас идет распил оставшихся деревьев, корней. Согласно данным сотрудников национального парка, ликвидацию они дадут только после последнего затушенного ими пенька. Сейчас уже тлеющих очагов нет… Я думаю, что до конца рабочего дня или завтра они уже дадут ликвидацию. Когда они полностью будут уверены, что завтра вторичного возгорания на этом участке не произойдет, будет объявлена ликвидация», - сообщил Самат Асаинов.

Спикер добавил, что детали и причины произошедшего выясняются в рамках досудебного расследования. По предварительным данным, причиной пожара послужил открытый источник огня (разведение костра либо поджог).

Напомни, 7 мая в 22:52 часов в Медеуском районе, филиала Иле-Алатауского государственного национального природного парка, малое Алматинское лесничество, на склоне горы произошло загорание сухой травы и поваленных деревьев (валежника). В зоне ликвидации ЧС была организована работа оперативного штаба. Тушение пожара осложнялось сложным рельефом местности, сильным ветром, высокой сухой травой, большим количеством валежника (поваленные сухие деревья).

8 мая при исполнении служебного долга, тушении пожара погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы Арслан Курманбеков. Также получил травму руки еще один сотрудник противопожарной службы Ерик Окасов.

Для тушения были задействованы два вертолета Казавиаспас Ми-8, Ми-171, также вертолет МИ-8 Службы Спасения акимата Алматы. Осуществлено 34 сбросов (102 тонны) воды.



