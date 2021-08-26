Пожар на складе воинской части в Жамбылской области: 12 военнослужащих пострадали

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пожар на складе воинской части в Жамбылской области продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
«На складе хранятся инженерные боеприпасы. Данный вид боеприпасов имеет предназначение подрыва и не имеет снарядов дальнего действия. Поэтому в результате взрывов не произошло разлета осколков и фрагментов боеприпасов.
Взрывы носят в основном характер ударной волны, большого звукового воздействия и пламени.
Имеются сведения о 12 военнослужащих воинской части, обратившихся за медицинской помощью.
Военнослужащие срочной службы, проходящие службу в данной воинской части, эвакуированы и размещены в воинских частях Жамбылской области», - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось, в 19:10 часов поступило сообщение о том, что произошло возгорание склада боеприпасов в/ч №28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны РК расположенный в селе Кайнар Байзакского района.
Село Кайнар с населением 250 человек находится на расстоянии менее одного километра. Началась эвакуация населения.
По сигналу тревоги поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.
На место происшествия направлены сотрудники бригады скорой медицинской помощи 15 расчетов. Сотрудников ДЧС - 15 расчетов.
Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.
Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром.
Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.
С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.
Создан оперативный Штаб в Байзакском районе во главе с акимом области Б.Сапарбаевым.
Перекрыты автодороги «Алматы-Тараз» 3-мя экипажа ДПС области, «Тараз-Алматы» 5-ю экипажами.
В городскую больницу №1 г.Тараза с различными ранениями поступило 32 человека (анкетные данные уточняются).