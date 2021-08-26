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    Пожар на складе воинской части в Жамбылской области: 12 военнослужащих пострадали

    26 Августа 2021, 23:45

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пожар на складе воинской части в Жамбылской области продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «На складе хранятся инженерные боеприпасы. Данный вид боеприпасов имеет предназначение подрыва и не имеет снарядов дальнего действия. Поэтому в результате взрывов не произошло разлета осколков и фрагментов боеприпасов.

    Взрывы носят в основном характер ударной волны, большого звукового воздействия и пламени.

    Имеются сведения о 12 военнослужащих воинской части, обратившихся за медицинской помощью.

    Военнослужащие срочной службы, проходящие службу в данной воинской части, эвакуированы и размещены в воинских частях Жамбылской области», - говорится в сообщении ведомства.

    Как сообщалось, в 19:10 часов поступило сообщение о том, что произошло возгорание склада боеприпасов в/ч №28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны РК расположенный в селе Кайнар Байзакского района.

    Село Кайнар с населением 250 человек находится на расстоянии менее одного километра. Началась эвакуация населения.

    По сигналу тревоги поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.

    На место происшествия направлены сотрудники бригады скорой медицинской помощи 15 расчетов. Сотрудников ДЧС - 15 расчетов.

    Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

    Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром.

    Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

    С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

    Создан оперативный Штаб в Байзакском районе во главе с акимом области Б.Сапарбаевым.

    Перекрыты автодороги «Алматы-Тараз» 3-мя экипажа ДПС области, «Тараз-Алматы» 5-ю экипажами.

    В городскую больницу №1 г.Тараза с различными ранениями поступило 32 человека (анкетные данные уточняются).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Происшествия Армия Взрыв Пожар Взрывы в Жамбылской области
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