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    Пожар на складе в Алматы ликвидирован

    15 Января 2023, 13:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар на складе, который произошел недалеко от барахолки в Жетысуском районе Алматы по улице Москвина, потушен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС, пожар был локализован в 12:42, потушен в 13:08. В тушении было задействовано 91 человек личного состава, 23 единицы техники, водовоз ССА, два водовоза «Алматы Су».

    В ДЧС отметили, что силы и средства были направлены на вызов в 09:26. По прибытии пожарных расчетов происходило горение открытым пламенем и обрушение кровли. Быстрому распространению пожара способствовала высокая загрузка товарно-материальными ценностями.

    «Тушение осложнялось тем, что объектовый пожарный гидрант неисправен. В этой связи обеспечена подача воды: протянуты магистральные линии от прибывших пожарных автоцистерн, организован забор воды с ближайшего пожарного водоема, задействована техника «Алматы су», - отметили в ДЧС.

    Ранее сообщалось о том, что в Жетысуском районе Алматы по улице Москвина загорелся склад с товарами.


    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Пожар
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