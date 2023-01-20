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    Пожар на рынке в Таразе ликвидирован

    20 Января 2023, 15:39

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В данный момент спасатели проводят разбор и проливку на месте возгорания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «В 14:56 пожар ликвидирован. Уточненная площадь пожара 1050 кв. м. Пожарные на месте возгорания проводят разбор и проливку, чтобы не допустить повторного возгорания», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

    Ранее сообщалось, что в 13:22 произошло горение кровли двухэтажного здания на рынке «Аксай» в Жамбылской области. С первого этажа здания спасли четырех человек. Состояние пострадавших уточняется. На месте задействовано более 50 огнеборцев и 16 единиц техники ДЧС.

    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Жамбылская область Происшествия МЧС Пожар ДЧС Тараз
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