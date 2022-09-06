Пожар на пяти участках продолжают тушить в Костанайской области – МЧС РК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Оперативную информацию по природному пожару, произошедшему в Костанайской области, на 20 часов 5 сентября сообщили в МЧС РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Производится тушение на 5 участках (в районе с. Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино) в лесной зоне (общая протяженность кромки 5 км.). Всего пострадало 91 жилой дом, из них: 85 в с. Аманкарагай и 6 в с. Озерное. В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и коммунальных служб области в составе 224 ед. техники, 6 воздушных суден, 5 пожарных поездов, 2193 человека личного состава. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 11 человек (6 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), отпущены домой, один человек 1935 года рождения погиб», - говорится в сообщении оперативного штаба МЧС РК.

По информации ведомства, забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км. С момента начала тушения пожара проведено 109 сбросов воды.

По данным РГП «Казгидромет», 5.09.2022 года на территории Аулиекольского района Костанайской области сохраняется высокая температура до 31 градуса, скорость ветра до 7 м/с.

«4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га. Общая площадь лесного хозяйства 107 257 га. Работает горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области. На горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера. Семь психологов оказывают экстренную психологическую помощь в эвакопункте Аулиекольского района. Консультативную помощь получили 57 человек, групповым форматом работы охвачено 45 детей. Подписан протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и решение акима Костанайской области об объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба. Тушение продолжается», - проинформировали в оперштабе.