Пожар на подстанции: в центральной части Караганды нет электричества

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Из-за пожара на подстанции «Караганды Жарык» в центральной части Караганды нет электричества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Вечерняя Караганда».

По словам заместителя акима города по коммунальным вопросам Рустема Кожакапанова, по состоянию на 14.30 пожар ликвидирован. Специалистами «Караганда Жарык» производится переподключение жителей центральной части города – квадрат улиц Бухаржырау, Пичугина, Новоселов, Терешковой, Волгодонская - на другую линию. Свет обещают дать в течение двух часов.

По предварительной информации, насосные станции водопровода и канализации работают в режиме. Есть местами отключения. Светофорное регулирование - в режиме регулировщиков на основных перекрестках.