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    Пожар на подстанции: в центральной части Караганды нет электричества

    23 Июля 2023, 15:07

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Из-за пожара на подстанции «Караганды Жарык» в центральной части Караганды нет электричества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Вечерняя Караганда».

    По словам заместителя акима города по коммунальным вопросам Рустема Кожакапанова, по состоянию на 14.30 пожар ликвидирован. Специалистами «Караганда Жарык» производится переподключение жителей центральной части города – квадрат улиц Бухаржырау, Пичугина, Новоселов, Терешковой, Волгодонская - на другую линию. Свет обещают дать в течение двух часов.

    По предварительной информации, насосные станции водопровода и канализации работают в режиме. Есть местами отключения. Светофорное регулирование - в режиме регулировщиков на основных перекрестках.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акимат Видео МЧС Пожар Караганда
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