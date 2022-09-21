Пожар на побережье Каспия тушат с вертолета МИ-8

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - К тушению пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря, начавшийся 16 сентября, сегодня привлечен вертолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в группе по связям с общественностью областного департамента по чрезвычайным ситуациям, 21 сентября к тушению пожара в тростниковых зарослях на Каспии привлекли вертолет МИ-8 АО «КазАвиаСпас». Вертолет утром совершил облет побережья моря. Выявлено два очага открытого горения и один очаг тлеющего камыша. Тушить пожар с вертолета будут путем распыления воды. Продолжается борьба с огнем и с земли.

Экипаж вертолета МИ-8 состоит из пяти человек.

Как ранее сообщалось, пожар на Каспии перекинулся на природный резерват «Ак Жайык».

Микрорайоны Атырау оказались под пеплом от горевшего тростника на Каспии.



