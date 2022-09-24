Пожар на побережье Каспия полностью потушен

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря в нескольких десятках километров от Атырау полностью потушен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 сентября в 09:00 с борта вертолета МИ-8 АО «Казавиаспас» было обследовано побережье Каспийского моря. На территории, где несколько дней горели тростниковые заросли, новых очагов возгорания, а также тления не выявлено. Пожар полностью ликвидирован», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Как ранее сообщалось, пожаром на Каспии было охвачено 7 га тростника. К тушению пожара был привлечен вертолет МИ-8.



