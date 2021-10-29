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    14:21, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пожар на нефтяных резервуарах произошел в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В селе Аса Жамбылского района Жамбылской области произошел пожар на территории Таразского филиала ТОО «Амангельдинский ГПЗ» (газоперерабатывающего завода). Горели два резервуара с дизельным топливом общим объемом 480 кубометров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

    Сообщение в Дежурную службу ДЧС Жамбылской области поступило в 12 часов 4 минуты.

    На место пожара выехали начальник департамента и оперативная группа ДЧС Жамбылской области, оперативная группа Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Всего -75 сотрудников и 21 единицы техники. Также на месте работает негосударственная противопожарная служба объекта в составе семи человек и двух единиц техники.

    Пожар локализован в 13 часов 5 минут и ликвидирован в 13 часов 17 минут. Информации о жертвах и пострадавших нет.

    Предварительная причина – нарушение технологического процесса при перекачке нефтепродуктов (дизельное топливо).

    Департамент по ЧС Жамбылской области напоминает: с облюдение всех правил безопасности может предотвратить чрезвычайных ситуации и обезопасить сотрудников объекта.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Жамбылская область Главная Происшествия
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