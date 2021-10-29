Пожар на нефтяных резервуарах произошел в Жамбылской области
Сообщение в Дежурную службу ДЧС Жамбылской области поступило в 12 часов 4 минуты.
На место пожара выехали начальник департамента и оперативная группа ДЧС Жамбылской области, оперативная группа Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Всего -75 сотрудников и 21 единицы техники. Также на месте работает негосударственная противопожарная служба объекта в составе семи человек и двух единиц техники.
Пожар локализован в 13 часов 5 минут и ликвидирован в 13 часов 17 минут. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Предварительная причина – нарушение технологического процесса при перекачке нефтепродуктов (дизельное топливо).
Департамент по ЧС Жамбылской области напоминает: с облюдение всех правил безопасности может предотвратить чрезвычайных ситуации и обезопасить сотрудников объекта.