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    Пожар на газозаправочной станции произошел в Алматинской области

    19 Августа 2023, 21:47

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошел пожар на газозаправочной станции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС.

    «19 августа 2023 года в 17 часов 50 минут на территории газозаправочной станции с. Саймасай ИП «Утебаева», расположенной по адресу: Енбекшиказахский район, с. Саймасай, ул. Рысбекова, 1 «а», произошло загорание газового баллона внутри склада с переходом на склад контейнерного типа для хранения и продажи. В результате массового загорания баллонов (около 40 шт.) и создания высокой температуры огонь перешел на рядом находящийся со складом газозаправочный автомобиль марки «ЗИЛ» емкостью 3 куба, полностью заправленный газом. На складе имелось около 260-300 штук газовых баллонов разной емкости. Также на территории вблизи склада имеется подземная 4-кубовая емкость, заполненная газом. Была угроза взрыва и распространения огня на жилой массив, который находится в 30 метрах от места происшествия», - сообщили в ДЧС.

    По информации ведомства, по прибытии первых подразделений оперативными действиями предотвращена угроза взрыва газозаправочного автомобиля, подземной емкости с газом, а также остальных баллонов на складе.

    На место пожара были направлены подразделения согласно расписанию выездов по повышенному рангу выезда. Пожар был локализован в 18 часов 28 минут и полностью ликвидирован в 18 часов 45 минут.

    В результате пожара 2 сотрудника газозаправочной станции получили разные степени ожога и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Алматинская область Происшествия Минздрав РК Здравоохранение
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