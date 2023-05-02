Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области: пострадали 4 рабочих

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пожар вспыхнул на территории газоперерабатывающего завода №2 на месторождении Жанажол в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

«1 мая в 15:55 на пульт 112 поступило сообщение о том, что на территории газоперерабатывающего завода №2 АО «СНПС-Актобемунайгаз» произошло возгорание УПЛУ-1 (установка получения лёгких углеводородов) на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района. 4 рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в Центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое», - сообщили в пресс-службе акима.

По поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова представители ДЧС области провели аэровизуальный осмотр места происшествия. Создан оперативный штаб по ликвидации пожара. В тушении пожара задействованы 52 спасателя и 9 единиц техники.

Причины и последствия произошедшего устанавливаются.

Пожар локализован в 20:35, тушение пожара продолжается.