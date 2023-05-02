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    Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области: пострадали 4 рабочих

    2 Мая 2023, 01:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пожар вспыхнул на территории газоперерабатывающего завода №2 на месторождении Жанажол в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    «1 мая в 15:55 на пульт 112 поступило сообщение о том, что на территории газоперерабатывающего завода №2 АО «СНПС-Актобемунайгаз» произошло возгорание УПЛУ-1 (установка получения лёгких углеводородов) на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района. 4 рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в Центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое», - сообщили в пресс-службе акима.


    По поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова представители ДЧС области провели аэровизуальный осмотр места происшествия. Создан оперативный штаб по ликвидации пожара. В тушении пожара задействованы 52 спасателя и 9 единиц техники.

    Причины и последствия произошедшего устанавливаются.

    Пожар локализован в 20:35, тушение пожара продолжается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Происшествия Пожар
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